Was wurde nicht alles versucht: Verstärkte Kontrollen, Security im Supermarkt, laute klassische Musik, mit die Ecke von einem Rathaus-Büro aus beschallt wurde und auch Rufe nach Überwachungskameras oder einer Schutzzone: An der Tatsache, dass das "Billa-Eck" vis-a-vis des Rathauses jahrelang ein beliebter Treffpunkt für eine notorische Problemgruppe blieb, änderte das nichts - sehr zum Leidwesen von Unternehmerinnen und Unternehmern rund um den Platz, die immer wieder von Drogen-Deals am helllichten Tag oder auch brutalen Prügeleien innerhalb der Gruppe berichteten.