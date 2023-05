Zuerst eine Tür, die von Beamten per Summer geöffnet werden muss, dann eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen, zuletzt noch ein Handflächenscan. Unseren Ausweis lassen wir beim Justizwachebeamten zurück, der an diesem Tag genau dokumentiert, wer die Justizanstalt Graz-Karlau betritt und wer sie wieder verlässt. Gerhard Derler, vor Kurzem vom provisorischen Leiter zum Chef des Hauses aufgestiegen, greift zum Schlüsselbund und öffnet für uns die erste Tür. Es werden an diesem Tag noch viele folgen.