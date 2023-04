Sprosse um Sprosse hanteln wir uns weiter, steigen wir gen Himmel, ehe wir dann doch in gut fünf Metern Höhe eine hölzerne Plattform als Zielpunkt auswählen. Festgezurrt im Klettergurt, gesichert mit einem Karabiner am Stahlseil starten wir den Hochseilakt. Den Blick richten wir sicherheitshalber einmal nicht nach unten. Wir wanken über Planken, tapsen über Seile, die Hand stets am Karabiner. Ruhig gibt Jakob Kalas die Kommandos. Und, ja, gelassen legen wir die Doppelseilrolle auf den Flying Fox, hängen den Sicherungskarabiner noch darauf. Letztes Kommando vor der Rutschpartie: "Jetzt in die Hocke und los geht's!"