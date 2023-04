Was man aus kleineren Gemeinden schon kennt, wird bald auch in der Landeshauptstadt realisiert: Der Bund unterstützt nun auch Graz bei der Finanzierung von vier „Community Nurses“. Hinter den englischen Begriffen verbirgt sich ein Modell, das älteren Menschen und deren Angehörigen bei einem Pflegebedarf die Hand reicht – auch schon präventiv bei Personen ab dem 75. Lebensjahr. Und zwar kostenlos.

Betroffene könnten so künftig „noch länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und sind dennoch bestmöglich versorgt“, freut sich Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Konkret werden zum geplanten Start im Mai vier Damen und/oder Herren – allesamt diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger – ihre Unterstützung in den Bezirken Lend und Gries anbieten. So sollen sie „zentrale Ansprechpersonen“ sein, um etwa verschiedene Pflegeleistungen und Therapien zu koordinieren. „Zusätzlich übernehmen sie im Präventionsbereich wichtige Aufgaben in einer immer älter werdenden Gesellschaft“, betont man im Büro Krotzers. Gemeint ist damit auch, dass man mit Ratschlägen für die Gestaltung von Wohnräumen – etwa nach einer Sturzverletzung oder einer ersten Demenzdiagnose – beratend zur Seite steht.

Nächste Woche startet nun die Stadt die Personalsuche, eben im Mai sollen vier „Community Nurses“ ihren Dienst antreten. Und so das Netz der Gesundheitsdienste noch enger knüpfen – durch die Kooperation mit anderen Einrichtungen wie der Hauskrankenpflege in Lend und Gries sowie als Ergänzung zur „Pflegedrehscheibe“.