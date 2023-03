Es war ein aufsehenerregender Einsatz: Gegen 17.40 Uhr stoppten Polizisten am Montag eine volle Straßenbahn der Linie 4 am Weg von Liebenau zum Jakominiplatz. Die Beamten stellten ihr Einsatzfahrzeug auf den Schienen quer und zwangen den Bimfahrer so zum Stehenbleiben.