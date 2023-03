New York schläft ja angeblich nie. Mag sein, aber auch in der steirischen Murmetropole ist die Geschäftigkeit nicht von schlechten Eltern: Sowohl in der Gastroszene als auch im Handel vergeht keine Woche ohne Neuigkeiten. Auch aktuell pendeln Unternehmer im Grazer Zentrum zwischen Abschied und Neustart.