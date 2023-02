Wie schafft man es, dass Begegnungen mit anderen Hunden beim Gassigehen konfliktfrei verlaufen? Was tun, wenn der Vierbeiner ständig an der Leine zerrt? Und wie damit umgehen, wenn das Zusammentreffen mit Artgenossen auf der Hundewiese das eigene Tier sichtlich stresst? Fragen wie diese beschäftigen Hundebesitzer und -besitzerinnen. In den vergangenen beiden Monaten konnten sie sich zu diesen Themen auf der Hundewiese am Rosenhain Rat von der erfahrenen Tiertrainerin Nadja Steiner holen.