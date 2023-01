Die Rauchzeichen sind nicht zu übersehen, sie verkünden den doch dramatischen Rückgang von Trafiken in der Steiermark. Gab es vor zehn Jahren noch an die 1100 Standorte, sind es heute nur mehr rund 740. Oder eher 737, wurden doch binnen weniger Wochen gleich drei bekannte Grazer Trafiken aufgelassen: Zunächst verabschiedeten sich die Betreiber des gläsernen Kiosks am Eisernen Tor (vor der Buchhandlung Moser), anschließend nahm auch die Kollegin der Operntrafik den Hut – "unfreiwillig und für immer", wie sie seufzend betonte. Wie nun bekannt wurde, folgte Ende 2022 Abschied Nummer drei: Auch vor der Trafik in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, nahe der Modeschule am Ortweinplatz und gegenüber dem KIZRoyal-Kino, wurde das Sperrgitter installiert.