"Wo die Liebe hinfällt": Das ist bei Marcel (36), Marco (33) und Michel (24) Programm. Seit mehr als sechs Jahren sind die Steirer, die in Kalsdorf bei Graz leben, nun in einer Beziehung zu dritt, seit letztem Sommer sogar verheiratet. Im Juli 2022 haben die drei in einer freien Trauung "Ja" zueinander gesagt.

Begleitet wurden sie dabei von einem Kamerateam, das für das VOX-Format "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" produziert. Das Ergebnis ist am Freitag um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen. "Wir sind schon sehr aufgeregt", erzählt Marcel im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "Am spannendsten wird es, diese sehr emotionale Situation aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen".

Steirisches Liebes-Trio: Gepoltert wurde in Graz

Das Kamerateam war insgesamt neun Tage lang vor Ort – gedreht wurde nicht nur im Juli während der Hochzeit selbst, sondern auch bereits in den Wochen zuvor. Was von dem aufgenommenen Material letztlich ausgestrahlt wird, wissen die Mätzchen – so nennen sich Marcel, Marco und Michel auf Instagram – nicht. "Wir können uns selbst nicht mehr so recht erinnern, was alles gefilmt wurde und was wir dabei gesagt haben", so das Trio auf Instagram.

Der Trailer der Folge, der vor wenigen Tagen auf VOX veröffentlicht wurde, liefert erste Einblicke.

Demnach können Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur die Hochzeitsvorbereitungen und die Hochzeit selbst, sondern auch den Polterabend der drei Männer mitverfolgen. Stattgefunden hat der übrigens in Graz. "Wir waren im Gold-Club im Dom im Berg poltern", verrät Marcel.

Drei Menschen, die sich lieben: "Keine aufgeblasene Geschichte"

Dass Marcel, Marco und Michel eine Partnerschaft zu dritt führen, stößt allerdings nicht immer nur auf Zustimmung: "Ein Teil unserer Familie ist nicht zur Hochzeit gekommen. Auch das kommt in der Folge vor."

Auf die Frage hin, ob sie mit negativen Reaktionen nach der Ausstrahlung der Folge rechnen, verneint Marcel. Bereits im Vorfeld habe das Trio für sich klargestellt: "Wir lassen unsere Hochzeit nicht von anderen bewerten. Es ist unsere Hochzeit."

Zu ihrer eigenen Überraschung hätten sie im Allgemeinen bisher oft die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen ihrer Beziehung offen gegenüber stehen. Auch mit Vorurteilen werden sie selten konfrontiert: "Eher mit Nichtwissen, weil die Leute noch nie von Polyamorie gehört haben. Aber die meisten sind sehr interessiert daran, wie das bei uns funktioniert."

"Wo die Liebe hinfällt": Watch Party mit den Mätzchen

Übrigens: Anschauen kann man sich "Wo die Liebe hinfällt" auch gleich mit den Protagonisten der Folge selbst. Marcel, Marco und Michel haben im "Barista" in Kalsdorf bei Graz eine "Watch Party" organisiert, bei der die VOX-Folge auf großer Leinwand im Gastgarten ausgestrahlt wird (Achtung draußen, bitte warm anziehen). Los geht es ab 19:30 Uhr, um Reservierung wird gebeten (Telefon: 0664 - 5301051), auch Decken werden zur Verfügung stehen.

Das Trio, das gemeinsam mit der Grazer Illustratorin Denise Wieser aktuell an einem Kinderbuch arbeitet, kann die Ausstrahlung kaum erwarten. "Die Leute sehen ja, dass das keine aufgeblasene Geschichte ist. Sondern, dass da drei Menschen sind, die sich lieben und beschlossen haben, ihr Leben zusammen zu verbringen."