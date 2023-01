Tauschen Grazer und Grazerinnen mit leicht ergrauten Schläfen Erinnerungen über Lokaltouren in ihrer Jugend aus, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass dabei vom "Maykäfer" die Rede ist. Jahrzehnte vor der Shabby-Chic-Welle genehmigte man sich dort sein Bier in gemütlich abgewohnheinz entem Ambiente. Nachdem mit Wirt Heinz Endthaller 2010 ein Original hinter dem Tresen in Pension ging, schloss das Beisl wenige Jahre später.