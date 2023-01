Wer hilft mir, wenn ich krank bin - und was ist überhaupt eine E-Card? Was kann ich in Graz in der Freizeit alles unternehmen? Wo gibt es kostenlose Bildungs-Angebote? Für Menschen, die aus anderen Ländern neu in Graz ankommen, ist es eine große Herausforderung, sich zu orientieren - vor allem, wenn die Muttersprache nicht Deutsch ist. Neue Lernunterlagen, die das Grazer Integrationsreferat nun herausgegeben hat, setzen zugleich bei beidem an: Die deutsche Sprache wird ganz praxisnah geübt - und dabei lernt man auch einiges Nützliches über Graz.