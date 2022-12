"Zum Gedenken an jene Menschen, die in Schloss Messendorf während Monarchie, Erster Republik oder 'Ständestaat'-Dikatur Unrecht und Gewalt erlitten haben, sowie an jene, die im Nationalsozialismus Medizinverbrechen zum Opfer fielen", steht auf einer neuen Gedenktafel, die zum Tag der Menschenrechte 2022 an die dunkle Geschichte von Schloss Messendorf erinnert.