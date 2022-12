"Normalerweise kamen die Gehälter an den letzten Tagen des Monats", erzählt ein städtischer Bediensteter der Kleinen Zeitung, "am 1. des Monats ist das Geld aber immer auf dem Konto gewesen." Helle Aufregung herrschte zu Adventbeginn im Magistrat. Denn die Dezembergehälter waren auf den Konten der Mitarbeiter nicht zu sehen. Auch Pensionisten meldeten sich besorgt. Denn in Zeiten der Teuerung sei es eng ... und besonders unangenehm, wenn die Daueraufträge abgebucht, die Pension aber noch nicht auf dem Konto sei.