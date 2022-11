In Graz kann der bewegungshungrige Nachwuchs ab heute wieder "die Wände hochgehen". Die öffentlich zugängliche Boulderwand an der Murpromenade südlich vom Edegger-Steg wurde saniert. Dank bunter Knubbel lässt sich die Mauer ruckzuck erklimmen. Auch beim neuen Spielplatz im Reininghauspark gibt es große Boulderwände. Wer das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe als Sport betreiben will, den zieht es in Graz allerdings in eine der vier Hallen, die es mittlerweile gibt.