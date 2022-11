Die Winterfans unter uns ließen auch schon den leichten Zuckerguss in Form von Schneeflocken gelten, der schon am Wochenende beim Grazer Hausberg hereinschneite. Am Dienstagnachmittag aber kam "echter" Nachschub: Wie auch aktuelle Szenen der Holding-Graz-Webcam zeigen, kann sich das frische Weiß zwischen Seilbahn-Bergstation, Alpengasthof und Stubenberghaus durchaus sehen lassen. Das Ganze bei minus 2,5 Grad um kurz nach 15 Uhr.

Damit halten die Verhältnisse am Grazer Hausberg durchaus mit jenen mit, die sich am Dienstag in den im Hinblick auf Frau Holle stets eher verwöhnten Regionen der Obersteiermark abspielen.

Bleibt eine Frage: Kommt in den nächsten Tagen noch etwas nach? Durchaus möglich – und wenn, dann eher am Mittwoch, wenn die Schneefallgrenze am Vormittag bei 500 bis 800 Metern Höhe liegt.