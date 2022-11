Da ist am Dienstag wohl nicht nur allen Winterfans beim Blick aus dem Fenster das Herz aufgegangen, sondern – logischerweise – auch den Skiberg-Verantwortlichen: Ab dem frühen Vormittag hat der Winter seine Grüße bis ins Tal geschickt. Der Blick auf die Prognosekarten sowie die Kälte, die die Produktion von Kunstschnee zugelassen hat, hat die Planai vorpreschen lassen. Am Montag verkündete man, am 25. November in den Skiwinter zu starten.