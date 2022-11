"Tiere haben dieselben Körperteile wie Menschen", sagt Aline, eine Mitarbeiterin des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) heute in die Kamera der Kleinen Zeitung. Bei der sogenannten Fleischtassenaktion in der Grazer Herrengasse bleibt dann so manchem Passanten heute, Samstag, tatsächlich wohl das Mittagessen im Hals stecken.

In Fleischtassen verpackte Aktivisten präsentieren sich den Passanten und regen zum Mitdenken an. Sie repräsentieren den Inhalt der Fleischtruhen unserer Supermärkte. Ein verstörender Anblick, der aber auch nachdenklich macht.

Getötet, geschlachtet, verpackt und verkauft

"Tiere werden nicht als Lebewesen angesehen, sondern als Produkte, als Ware. Sie werden getötet, geschlachtet, verpackt und verkauft. Jeder Einzelne könne etwas tun. Wir haben alle Verantwortung für Tiere", erklärt Alina. Und: "Bis wir das langfristige Ziel der kompletten Tierbefreiung erreicht haben, fokussieren wir uns darauf, das Leben für die Tiere wenigstens etwas besser zu machen."