Süßes oder Saures? Leider blieb es in der Halloween-Nacht auch in der steirischen Landeshauptstadt nicht beim vermeintlichen Grusel-Spaß: Auch wenn es zum Glück keine derartigen Gewaltexzesse wie in Linz gab - was in Graz passiert ist, ist schlimm genug: Wie man seitens der Graz-Linien auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, wurden Tramgarnituren und Wartehäuschen von Unbekannten massiv beschädigt.