Wir stehen vor der herbstlichen Hochsaison, in der Betten in Spitälern knapp werden. Und an der Grazer Kinderklinik zeichnet sich da alles andere als eine Entspannung ab. Wegen des Pflegekräftemangels musste man schon im Februar Betten sperren. Laut Pressestelle des LKH-Uniklinikums sind auf der Kinderklinik 27 Betten gesperrt, auf der Kinderchirurgie weitere 18.