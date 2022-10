Es liest sich ein bisschen wie eine Robin-Hood-Story, erinnert aber auch an den Kampf gegen Windmühlen des Don Quijote: Ein Gleisdorfer Anwalt will den Stromriesen Energie Steiermark mit dessen saftigen Preiserhöhung in die Knie zwingen. In der ersten Runde ist der Gleisdorfer Anwalt Peter Imre nun aber bei Gericht abgeblitzt.

Es gab keine einstweilige Verfügung, die verhinderte, dass ihm der Lieferant wegen Zahlungssäumigkeit, ja Unwilligkeit, den Strom abdreht. Deshalb musste Imre nun einen Vertrag mit einem neuen Lieferanten abschließen, damit er nicht ab Freitag zu Mitternacht im Dunkeln sitzt. Der neue Stromlieferant ist indes auch nicht günstiger als der bisherige.

Wie berichtet, war der Jurist ja auf Konfrontation mit der Energie Steiermark gegangen und im Kampf gegen eine saftige Preiserhöhung seine Stromkosten über Monate schuldig geblieben. Er ignorierte die höheren Preisvorschreibungen von 655 Euro pro Monat und zahlte wie davor 140 Euro. Bis der Lieferant den Vertrag gekündigt hat. Er will den Tarif, dem er sich ja erst vertraglich unterworfen hat, aber weiter vom Gericht überprüfen lassen, weil das „an Wucher grenze“. „Ich werde das vor Gericht durchkämpfen, bleibt er siegessicher.

Die Energie Steiermark sieht seine juristischen Strategien denn eher gelassen. Sie ist sicher, dass der Anwalt rechtlich auf der falschen Fährte und ihr Vertrag samt Flex-Tarif, der an die Strombörsen gekoppelt ist, wasserdicht ist.