Demonstrationen gehen in der Grazer Innenstadt bekanntlich regelmäßig über die Bühne. Dass aber gleich zwei Protestzüge hintereinander zum selben Thema stattfinden, ist eher selten. Genau dazu kommt es aber am Samstagnachmittag - wobei die Stoßrichtung breit gefächert ist: „Seite an Seite für ein sofortiges Ende der Teuerung, für ein Ende der WHO – Diktatur, für die Beibehaltung des Bargeldes, für ein leistbares Leben & ein friedliches Miteinander“ lautet das Motto.

Die Folge: Sowohl zwischen 14 und 14.30 Uhr als auch zwischen 15.30 Uhr 16.30 Uhr ist mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen. Jedenfalls müssen Öffi-Garnituren vorübergehend angehalten oder auch umgeleitet werden. Davon betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie die Buslinien 31, 32, 33, 34, 34E, 35, 39, 40, 67.