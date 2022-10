Kaum ausgerollt, sorgt dieser blaue Radlteppich in Graz und Umgebung schon für Aufsehen. „Ich traute meinen Augen nicht ...“, ärgert sich Andreas Leeb in einem Lesebrief an uns und fragt, wer für diese teure Aktion mit dem „extrem CO2-belasteten Radweg“ verantwortlich sei.“ Wozu das Ganze überhaupt, fragt er noch, das dort sei ja überhaupt keine Gefahrenstelle?