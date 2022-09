Rund 150 Millionen Euro sind in den letzten zehn Jahren in den Ausbau der Grazer Pflichtschulen geflossen. 80 Klassen wurden neu aufgesperrt, neue Standorte eröffnet, zuletzt die Volksschule in der Stattegger Straße. Nun liegt mit dem dritten Grazer Investitionsprogramm für den Pflichtschulausbau (Grips 3) der Masterplan für den Schulausbau bis 2027 vor.