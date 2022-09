Aktionstag in Graz

Beim "Tag der Lehrberufe" in 16 Berufe hineinschnuppern

Zum ersten Mal findet am 7. Oktober der "Tag der Lehrberufe" in Graz statt. Ausbildungsbetriebe unterschiedlicher Branchen bieten dabei praktische Einblicke in Berufe und Karrierechancen.