108 Stunden waren sie in der Gewalt von Terroristen: Jene 90 Passagiere und Crew-Mitglieder, die im Jahr 1977 auf dem Flug von Mallorca nach Deutschland entführt wurden. Mit an Bord der Lufthansa-Maschine "Landshut": die gebürtige Schladmingerin Hannelore Brauchart, die für die Lufthansa als Chefstewardess arbeitete (damals noch unter dem Namen Piegler). Und so wie die anderen Geiseln von einem Spezialkommando in Mogadischu befreit werden konnte. Vor wenigen Tagen nun ist Brauchhart im Alter von 77 Jahren verstorben.