Sie sind aus ganz Österreich und halb Deutschland angereist, man erkennt sie unter anderem an ihren T-Shirts (überraschend oft steht das Wort "Ärzte" drauf; ab und zu aber auch Tote Hosen oder Guns'n'Roses), manche auch an Bierdosen, bunten Haaren und alle an viel guter Laune: Die Rede ist von den Fans der deutschen Punkrocklegenden "Die Ärzte". Heute Abend tritt die deutsche Kultband am Freigelände der Messe auf - nur eineinhalb Kilometer entfernt vom Liebenauer Stadion, wo Sturm ab 21 Uhr gegen den dänischen Klub Midtjylland spielt.

Am Nachmittag trafen sich schon hunderte Ärztefans beim Messegelände, rund 19.000 Tickets wurden laut Messe-Marketingleiter Christof Strimitzer verkauft, es gibt noch Restkarten. Für das Sturmmatch werden rund 10.000 Leute erwartet (auch hier gibt es noch Tickets).

Die Ärztefans sind in der Stadt © Juergen Fuchs

Dänische Kicker und deutsche Punker, dazu ein paar steirische Fußballer und gut 30.000 Fans, die auf die einen oder die anderen neugierig sind. Fazit: Es wird sich heute Abend abspielen zwischen dem Messegelände und dem nahen Fußballstadion. Staus wurden nicht ausgeschlossen, Donnerstag am späten Nachmittag ging es aber noch recht ruhig zu.

"Höheres Verkehrsaufkommen ist bewältigbar"

Kann das heute gut gehen? "Ja", glaubt Christof Strimitzer. Denn der Einlass zum Konzert war bereits um 16 Uhr, nach den Vorbands (dabei sind unter anderem Cari Cari) sollen die Ärzte um 19.50 Uhr auf der Bühne – der Aufbau begann letzten Samstag – stehen. Anpfiff im Stadion ist erst um 21 Uhr. "Es wird ein höheres Verkehrsaufkommen geben. Aber das ist bewältigbar."

Es wird jedenfalls empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, zumal die Fröhlichgasse gesperrt ist und der dortige Parkplatz nicht zur Verfügung steht, als Ausweichparkplatz dient wieder das Areal in der Flurgasse. Parkplätze rund um das Messeareal und das Stadion werden rar sein (hier ein Anfahrtsplan).

Polizei empfiehlt Öffis und Murpark

Eine öffentliche Anreise bzw. das Parken im Park & Ride Murpark empfiehlt auch die steirische Polizei, die aufgrund der relativ frühen Einlasszeit für das Konzert zunächst noch nicht mit größeren Verkehrsproblemen rechnete - bei der Anreise über die Autobahn kommt allerdings eine Erschwernis dazu: Die Verkehrssperre wegen Flüssigkeits-Austritt beim Weblinger Gürtel bleibt nach wie vor aufrecht.

Vor einer Woche, vor dem Fußballspiel Sturm gegen Austria Salzburg - bei dem allerdings Straßensperren errichtet werden mussten - gab es zähe Staus. Der Autoverkehr war praktisch lahmgelegt, Busse und Straßenbahnen hatten Verspätungen von teils 45 Minuten. Im Stadion waren damals knapp über 7000 Zuschauer.

Die Bühne für das Ärztekonzert kommt von einer belgischen Firma. Sie wird seit Samstag aufgebaut © Messe Graz

Das Ärzte-Konzert ist eines der größten, das es je bei der Messe gab: Nur zum Nuke-Festival 2015 kamen rund 25.000 Leute. Der Ärzte-Tross umfasst gut 100 Personen. Dass man Bela, Farin und Rod zuvor in der Stadt treffen würde, schloss Strimitzer vorab im Kleine-Zeitung-Gespräch nicht aus - zumindest Bela war Mittwochabend bereits in einem Kaffeehaus in der Innenstadt gesichtet worden.