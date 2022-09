Steigende Energiepreise hatten schon im Sommer Folgen für die Berliner Badebetriebe. Der Stadtsenat beschloss, in den Freibädern das Wasser ausschließlich durch die Kraft der Sonne zu erwärmen, in einigen Bädern kam unterstützend eine Solarbeheizungsanlage zum Einsatz. Zweck der Übung: Die Wassertemperatur sollte in den Außenbecken um zwei Grad, in den Hallenbecken um ein Grad gesenkt werden. Damit versuchte man in Zeiten explodierender Energiepreise, die Kosten zu senken. Ein Weg, den nicht nur Berlin, sondern viele deutsche Kommunen bereits einschlugen.