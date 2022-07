So beschaulich ein Spaziergang durch den Grazer Stadtpark in der Regel ist, so bedrückend fällt er am Montagvormittag aus: Gleichsam an jeder Weggabelung liegt ein großer Haufen mit Zweigen nund Ästen, reihenweise sind dicke Exemplare abgeknickt - und mittendrin arbeiten sich Mitarbeiter der Holding Graz samt Greifschaufeln vor: Ja, die Aufräumarbeiten nach dem jüngsten Unwetter in der Nacht auf Sonntag laufen auf Hochtouren.