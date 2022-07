"Wir haben ihn wirklich null wahrgenommen", muss Jochen Kaluza-Praschl im Nachhinein lachen. Er, der in Graz die Eventfirma "Eventwide" betreibt, war mit seinem Freund Stefan Kuerzel auf ein "kühles Blondes" am Würstelstand in Wien - und das wissen mittlerweile einige Millionen Menschen weltweit.

Denn neben ihnen stand Mick Jagger, Frontman der Rolling Stones, der sich am Vorabend des großen Konzertes im Happel-Stadion Wien bei Nacht angesehen hat - und davon Fotos am Freitagvormittag in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Darauf zu sehen: Jagger am Würstelstand, im Hintergrund Kaluza-Praschl und Kuerzel, vertieft in ein Gespräch.

"Die zwei werden sich selbst in den Hintern treten, wenn sie am Morgen herausfinden, wer da neben ihnen stand", kommentiert ein Stones-Fan auf Facebook. Kaluza-Praschl nimmt es mit Humor. "Jetzt haben wir jedenfalls ein cooles Foto. Und das Allerlustigste: Wir beide haben über Musik geredet. Stefan ist DJ, ich Singer & Songwriter, sind jetzt aber in der Eventbranche tätig, wo wir die Bühne für andere aufbereiten."

Zum Stones-Konzert schaffen es die beiden nicht, "wir wickeln am Abend selber ein Event in der Hofburg ab", so Kaluza-Praschl.

Mick Jagger, das Falco-Brew und die Ruhe

Beim Würstelstand Bitzinger genehmigte sich der Altrocker ein Dosenbier. "Ein Falco-Brew von Ottakringer", erzählt Würstelstand-Mitarbeiter Hakan Zarali, der zu diesem Zeitpunkt Dienst hatte. Ein modernes "16er-Blech" also. "Ich habe ihn zuerst nicht erkannt, weil er eine Kappe auf hatte", erzählt Zarali. Selbst ein großer Fan, sei es für ihn ein schockierender Moment gewesen. Zu einem Selfie ließ er sich dennoch nicht hinreißen. "Er wollte Ruhe haben, das merkt man", sagt Hakan Zarali. Andere Gäste hätten ihn erst später erkannt. Promi-Besuch ist beim Kult-Würstelstand Bitzinger keine Seltenheit. "Wenn der Gast kommt hat er ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden", stellt Inhaber Josef Bitzinger klar. Egal wer er sei.

Jagger selbst hat vor seinem nächtlichen Streifzug noch einen anderen Grazer getroffen, der ihn sehr wohl erkannt hat: Jagger war nämlich bei Sternekoch Konstantin Filippou in seinem gleichnamigen Restaurant. Auch davon gibt es natürlich ein Bild.

Konstantin Filippou mit Mick Jagger © Screenshot/Instagram

Rolling Stones Konzert im Ernst-Happel-Stadion

Mick Jagger tritt heute Abend mit den Rolling Stones im Ernst-Happel-Stadion auf. Die Tore des Stadions im 2. Wiener Bezirk öffnen sich um 17 Uhr, ab 18.30 Uhr sind Bilderbuch als Vorprogramm zu hören. Um 20.45 Uhr sollen dann die Rolling Stones die Bühne erklimmen. Die Show soll rund zwei Stunden dauern. Mehr Informationen zu Ablauf und Anreise finden Sie hier.