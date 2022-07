Wegen eines vermutlich alkoholisierten Fahrzeuglenkers war am Donnerstag gegen 19.40 Uhr eine Anzeige bei der Landesleitzentrale eingetroffen. Polizisten der Polizeiinspektion Karlauerstraße fuhren zum Fahrzeug in der Grottenhofstraße und führten eine Lenkerkontrolle durch. Der Lenker, ein in Graz-Umgebung wohnhafter Mann, verhielt sich allerdings von Beginn an äußerst unkooperativ und aggressiv. Er beschimpfte die Polizisten nicht nur mehrfach, sondern drohte auch noch, sie mit einer Schusswaffe umzubringen.