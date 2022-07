Sonntagabend gegen 18 Uhr sind am Grazer Jakominiplatz ein Omnibus und ein Pkw kollidiert. Eine 59-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei bekannt gab.

Der Bus war von einem 54-jährigen Grazer vom Jakominiplatz in die Radetzkystraße gelenkt worden. Es handelte sich um eine Leerfahrt, es waren keine Fahrgäste im Bus. Unmittelbar vor dem Bus war eine 59-Jährige aus Graz-Umgebung in ihrem Pkw unterwegs. Der Bus fuhr geradeaus auf der Radetzkystraße, die Frau im Pkw hatte laut den Angaben des Busfahrers rechts geblinkt, war dann aber spontan nach links gefahren. Da kam es zu einem Zusammenstoß an der rechten Front des Busses und dem Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die 59-Jährige wurde erstversorgt und mit schweren Handverletzungen ins LKH Graz gebracht. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit zwei Trupps sowie drei Fahrzeugen im Einsatz.