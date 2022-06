In vielen Städten gehören Sprühnebel-Anlagen längst zur sommerlichen Infrastruktur. Graz hat damit immer gefremdelt, ehe man es mit einem großen Pilotprojekt am Tummelplatz versuchte. Es war, man muss es so sagen, ein Flop: Der feine Sprühnebel wurde vom Winde nach oben verweht.