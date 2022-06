Zum Ende der Arbeitswoche hatte es noch nicht so ausgesehen, doch dann hat alles gepasst - Sonnenschein und sommerliches Wetter haben den Grazerinnen und Grazer ein großartiges Fest-Wochenende beschert. Hier haben wir die Fotos der wichtigsten Events gesammelt.

Augartenfest zum Jubiläum wieder zurück im Augarten

Im Augarten stand am Samstag mit dem 40. Augartenfest eines der beliebtesten Freiluftevents in Graz an. Erstmals nach dem Augarten-Umbau und Corona kehrte das Fest an den angestammten Platz zurück. Mit dabei waren auf der Soundportal-Bühne die Steaming Satellites, Marina & The Kats, Musikcafé Prenner, Buntspecht, Erwin & Edwin – sowie auf der Schlagerbühne die Alpenyetis, Marc Andrae und Natalie Holzer. Und tausende Augartenfest-Fans.

Straßen-Sommerfest im Messequartier

Am Samstag feierte dazu die Lebenshilfe ihren zehnten Geburtstag im Messequartier mit einem großen Straßen-Sommerfest. Es gab Livemusik (Rund um Arnföls, Seiwald & Topf), eine Tombola, Kinderprogramm, Kulinarik, eine Fotoausstellung und vieles mehr.

"Sterrrn" holte Frauen und Finta-Personen auf die Bühne

Für Ausflüge in den Grazer Norden bzw. Süden empfahlen sich die Festivals Parkside (Freitag und Samstag) in Straßengel bzw. die Premiere des wegweisenden Sterrrn Festivals im Österreichen Skulpturenpark in Premstätten. Das erste Festival des Grrrls Kulturverein aus Graz ist das wohl erste österreichische Festival mit einem "All-Finta*-Booking". Damit ist den Macherinnen vom Grrrls-Kulturverein in Graz etwas Einzigartiges gelungen - und der Skulpturenpark erwies sich als wunderbare Location. Hier die Bilder:

Button Festival im Messecongress

Für die Stubenhocker unter den Festivalbesuchern war das Button Festival of Gaming Culture, das nach langer Coronapause wieder auf dem Programm stand, eine tolle Option. Es gab Retrospiele, FIFA-Turniere und eine Cosplay-Show.

HLW Schrödinger und BG/BRG Oeversee luden zum Maturaball

Am Samstag feierten die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Oeversee in der Steinhalle Lannach, die HLW Schrödinger lud in den Grazer Congress.

Kultur: Sven Väth, Zucchero, Styriarte, Spleen

Auch das Kulturprogramm konnte sich sehen lassen: Am Freitag wurde die Styriarte eröffnet, die am Wochenende zum großen Fux Opernfest im Schloss Eggenberg lud. Dazu kommt das Theaterfestival Spleen, das noch bis 2. Juli geht. In den Kasematten brachte die deutsche DJ-Legende Sven Väth am Samstagabend den Schloßberg zum Beben. Und am Sonntag gastierte dann noch Zucchero in der Grazer Stadthalle.

Veganes Essen aller Herren Länder gab es am Tummelplatz zu entdecken: Die Veganmania bot aber auch Stände von Umweltschutz- und Tierschutzorganisationen, dazu von vielen Unternehmen, die auf nachhaltige Produkte setzen. Und Badebomben-Workshops.

Spannende Duelle mit sehenswerten Einlagen warteten bei der Footvolley-World-Challenge auf das Publikum am Grazer Freiheitsplatz. Bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft starteten zwölf Teams bei Männern und Frauen. Österreich war mit vier Teams stark vertreten, gewonnen hat aber keines davon - das heimische Duo Nina Steinbauer und Tina Kulhanek hat das World-Challenge-Halbfinale in Graz gegen Italien 9:18, 12:18 verloren. Die Italienerinnen mussten sich im Finale Brasilien (9:18, 6:18) klar geschlagen geben. Auch bei den Herren jubelten die Brasilianer nach einem 18:14, 18:11 über Israel.