"Es wird Reden geben, wir machen unser Anliegen deutlich", hatte der Organisator der Kleinen Zeitung gegenüber Party-Vorwürfe vom Tisch gewischt. Die Initiative LoveWins hatte am Freitag zum mittlerweile dritten Mal zu einer zehnstündigen Rave-Demo auf den Grazer Hauptplatz geladen. Am Freitag sollten von 12 bis 22 Uhr in der Grazer Innenstadt wieder die Bässe wummern.

Der Andrang hielt sich zunächst aber sehr in Grenzen. Dafür sorgte die Party bei Bewohnerinnen und Bewohnern, Berufstätigen in den Geschäften und vielen Passanten für Ärger – wummerten die Bässe doch mit weit mehr als 100 dB.

Zugleich hatten die Organisatoren gar keine Genehmigung für die Veranstaltung erhalten. Die Anmeldung als Demonstration und Kundgebung war von der Landespolizeidirektion abgelehnt worden. Auch beim Veranstaltungsreferat der Stadt Graz war keine Veranstaltung angemeldet worden. Daher schritt Bürgermeisterin Elke Kahr ein: Sie schaltete zuerst die Stromversorgung durch die Energie Graz ab, die Polizei löste die Party um 16 Uhr auf.

Die Kernforderung der Initiative ist jedenfalls die Schaffung einer von Konsumzwang befreiten Zone, in der Kunstinitiativen unter geringsten bürokratischen Hürden ihrer Arbeit nachgehen können. Wie man nach der Auflösung der Demo damit weitermacht, bleibt fraglich.