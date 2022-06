Zum Auftritt von Fatboy Slim zu Fronleichnam auf den Kasematten hätten sie schon viele Gäste gern benutzt. Aber die Grazer Schloßbergbahn stand letzte Woche nach wie vor still - so lange wie seit Jahren nicht mehr. Wie berichtet, starteten ja am 31. Jänner die Revisionsarbeiten, die heuer umfassender ausfallen als sonst.