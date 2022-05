Bisher tappte man im Dunkeln, wie kräftig der Pool-Boom die Steiermark erfasst hat. Nun legte der für Nachhaltigkeit zuständige Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) erstmals Zahlen vor, die anhand von Luftbildauswertungen der Jahre 2017 bis 2020 ermittelt worden sind. 50.000 Pools in "Nachbars Gärten" gibt es mittlerweile in der Steiermark. In der Landeshauptstadt findet man mehr als zehn Prozent der landesweiten Schwimmbäder: Und diese 6718 Grazer Becken auf Privatgrundstücken bedeuten eine Verdreifachung, denn im Jahr 2000 waren es noch nur rund 2000. 1990 sind es noch rund 800 gewesen.

Mit Video: Badespaß für Kinder - Sicherheitstipps für Pools