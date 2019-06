Wie sauber das Wasser in privaten Swimmingpools wirklich ist und warum es keine Alternative zu Chlor als Desinfektionsmittel gibt. Ein Blick auf die Untiefen der heimischen Bäderhygiene.

© (c) Jonas Glaubitz - stock.adobe.com

Wer träumt im Sommer nicht vom Köpfler in den eigenen Pool, oder zumindest in den des Nachbarn? Zumal Industrie und Handel immer häufiger damit werben, dass es den ganzen Spaß auch so gut wie ohne Chemie, respektive ohne Chlor, gibt. Kann das hygienisch einwandfrei funktionieren?, fragen wir Regina Sommer.