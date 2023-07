Es war eine Premiere in Graz: Weil nicht nur Mitarbeiter und Besucher des FH Campus 02, der Wirtschaftskammer (WKO) und der Sozialversicherungsanstalt für Selbstständige täglich in Richtung Körblergasse/Hochsteingasse pendeln, sondern zudem auch jährlich rund 35.000 Wifi-Kunden, testete man seit Mai 2022 den ersten Grazer "Expressbus" - auch in Hinblick auf das „Center of Excellence“, das hier gerade entsteht. Der 62X vom vom Hauptbahnhof bis zum Wifi fuhr fünf Haltestellen in rund zehn Minuten an.

Der Expressbus, den man zusätzlich zur verlängerten Buslinie 62 zum Wifi einführte, war probehalber für ein Jahr gefahren - mit der Option auf weitere Linien für das Modell. Wie man nun bekannt gibt, wird die Express-Buslinie 62X aber ab 8. Juli (wie auch einige weitere Linien) nicht mehr fortgeführt. Die Fahrgastzahlen seien zu gering gewesen.