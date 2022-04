Auf einem Schutzweg auf Höhe der Seebachgasse erfasste gestern am Nachmittag eine Tram der Linie 7 eine 18-jährige Iranerin aus Graz. Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde schwer am Kopf verletzt. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung sie in das LKH Graz.