Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Die Gemeinderatssitzung der Stadt Graz ist inhatlich prall gefüllt - und reich an Überraschungen, wie sich zeigt. Überraschung Nummer eins: Das medial angekündigte "Auf Eis legen" der Städtepartnerschaft mit St. Petersburg als Protestnote gegen den russischen Angriff auf die Ukraine entpuppt sich als eine reine PR-Aktion. Denn in St. Petersburg selbst weiß davon offenbar niemand etwas davon.

Auf die Frage von ÖVP-Mandatarin Claudia Unger hat Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) bestätigt: Ein offizielles Schreiben an die Stadt an der Newa ist nie verschickt worden. Das halte das Land Steiermark mit ihren russischen Partnerregionen genau gleich, so Kahr, und lasse eine Perspektive offen: "Sollte sich die politische Lage in Russland zum Positiven ändern", bedarf es keiner weiteren Schritte, die Partnerschaft wieder aufleben zu lassen.

Stadtpolitiker verpassen sich selbst eine "Cooling off"-Phase

Überraschung Nummer zwei: Die vor zwei Wochen präsentierte Novelle der Objektivierungsrichtlinie für die Vergabe von Top-Jobs in der Stadt Graz wird um einen großen Punkt erweitert: Der Gemeinderat hat auf Antrag von ÖVP-Mann Stefan Stücklschweiger beschlossen, für Stadtpolitiker einen "Cooling off"-Phase einzuführen. Sprich: Wer als Politiker in Gemeinderat oder Stadtsenat tätig ist, muss zwölf Monate warten, ehe er oder sie sich für einen Leitungsposten im Magistrat oder stadteigenen Firmen bewerben kann.

Dass der Antrag von der ÖVP kommt, ließ manche in der Koalition schmunzeln. Waren es in der Vergangenheit doch mit Thomas Rajakovics (aus dem Gemeinderat zum Leiter des Sportamtes), Verena Ennemoser (als Gemeinderätin zur Leiterin des Bauamtes, heute Chefin des Präsidialamtes) und Klaus Frölich (jahrelange Doppelfunktion als Gemeinderat und Leiter der Krankenfürsorgeanstalt der Stadt) ausschließlich ÖVP-Leute, die von der Politik in Leitungsfunktionen der Verwaltung wechselten.

Einstimmig für Millionenprojekt

Weitere Themen: Der zweigleisige Ausbau der Tram-Linie 5 in Puntigam um 24 Millionen Euro (einstimmig beschlossen), der erste, 180 Seiten schwere Teil des Klimaschutzplans (einstimmig), der Grundsatzbeschluss zum Masterplan Radoffensive (mit KPÖ, ÖVP, Grüne, SPÖ, Neos).

Noch auf der Liste: Der Startschuss zur Umbenennung von Straßen, die nach Nazi-Dichtern oder Kriegstreibern benannt sind.

Spannung hatte auch die Frage versprochen, wie mit KPÖ-Gemeinderat Kurt Luttenberger und seiner Reise nach Donezk umgegangen würde. Im Landtag hatte es zuletzt einen offenen Protest gegeben, als Werner Murgg (KPÖ) im Zuge der Debatte ans Rednerpult trat: Die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos verließen aus Protest den Sitzungssaal. Und schon kurz vor der heutigen Gemeinderatssitzung war ein erstes Knirschen in der Grazer Rathauskoalition zu vernehmen. Protestaktionen werden allerdings ausbleiben – Luttenberger hat sich - wie einige andere Mandatare auch - wegen Krankheit für die heutige Sitzung entschuldigt.