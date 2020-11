Facebook

Das Tor zum Schlosspark bleibt verschlossen. © Juergen Fuchs

Für viele im Westen der Stadt ist der Schlosspark zu Eggenberg das wichtigste Revier für Spaziergänge und dafür, die Kinder "durchzulüften". Dementsprechend verärgert zeigt sich nun so mancher Grazer, dass heute am Tag eins des neuen Lockdowns nicht nur das Schloss als Museum - der Verordnung entsprechend - geschlossen ist, sondern auch die zugehörige Parkanlage. Wolfgang Muchitsch, Geschäftsführer des Universalmuseum Joanneum, das das Schloss verwaltet, sagte dazu am Dienstag: "Wir betrachten den Park als Teil der Museumsanlage, deshalb ist er auch geschlossen." Das gelte auch für das Freilichtmuseum Stübing und auch für den Skulpturenpark, der aber ohnehin schon in Winterpause ist.