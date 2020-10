Heute verkündet die Bundesregierung die Corona-Maßnahmen, die die Zwangspause für Lokale bringen. Doch am Abend feiern Grazer in Clubs Halloween.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch in der Innenstadt spielt die Musik zu Halloween. © Rossacher

Sind Grusel-Masken und Horror-Storys am 31. Oktober sonst Anlass für ein Freudenfest der Grazer Nachgastronomen, so ist dies heuer der Tag, an dem alle auf die Verkündung des Lockdown-Light durch die Bundesregierung zittern. Denn die Clubs der Stadt hatten bisher schon kein leichtes Leben. Dennoch versuchen sie heute zu Halloween noch einmal Gäste in ihre Räume zu locken. Denn dann wird die Gastronomie wohl wieder vier Wochen lang in Zwangspause geschickt.