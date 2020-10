Facebook

Hotelboom in Graz: In der Annenstraße soll ein Hotel mit 229 Zimmern errichtet werden. Der C&A zieht im Sommer 2021 aus, danach wird umgebaut. In der Nähe des Grazer Flughafens hat ein Amedia-Hotel aufgesperrt, in der Finkengasse direkt neben dem Hauptbahnhof soll in November ein Intercityhotel aufsperren. Und am Jakominiplatz zieht Motel One ab 2022 als „Untermieter“ beim Dorotheum ein. Der Bedarf ist offenbar da: Im Vorjahr zählte man in Graz 1,3 Millionen Nächtigungen, so viele wie nie zuvor.