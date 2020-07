Gras, Koks & Heroin?Die gefragtesten Drogen im Steirerland und der Hochburg Graz

Facebook

Ist Kiffen bei den Jungen das neue Rauchen? © Ballguide

"Fast alle verfügbaren Daten des Drogenmonitorings zeigen einen Rückgang oder eine Stagnation des risikoreichen Opioidkonsums in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen, was auf eine Entspannung der Lage hinweist. Erfreulicherweise steigen immer weniger junge Menschen in den Opiatkonsum ein“ – das war das Fazit des Drogenberichts 2019 im Auftrag des Sozialministeriums. Trotzdem seien geschätzt bis zu 38.000 Menschen in der Alpenrepublik opioidabhängig, heißt es im Bericht, der sich auch dem problematischen Trinkverhalten in Österreich widmet und dem Rauchen, der meistverbreiteten Sucht.