Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mariane Leyacker-Schatzl hat schon ihre vierte "Eisperle" fixiert © KK

Wenn uns an diesem Wochenende auch im Raum Graz 30 Plusgrade und mehr winken sollen, werden viele ein wenig Abkühlung suchen. Im Garten, im Freibad oder bei einem Eissalon. Letzteres empfiehlt sich in Graz unter anderem an der Ecke Sporgasse/Färbergasse, serviert man hier doch seit Kurzem quasi ein Bermudadreieck für Schleckermäuler - mit gleich drei Salons nebeneinander. Die jüngste Neueröffnung nahm dabei Mariane Leyacker-Schatzl vor, die in der Färbergasse ihre bereits dritte "Eisperle" eröffnete.