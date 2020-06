Facebook

Gschmackige Nachbarschaft im Grazer Zentrum © Saria, KLZ

Gut möglich, dass Freunde oder Angehörige so manchen Eisliebhaber aus dem süßen "Teufelskreis" befreien müssen - kann man doch seit wenigen Tagen im Grazer Zentrum kommod zwischen drei Eisgeschäften hin- und herpendeln. Dieses Bermudadreieck in Sachen Erdbeere, Apfel-Mohn und Co. befindet sich an der Ecke Sporgasse/Färbergasse.