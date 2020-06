Facebook

Bei St. Michael wurde der Lenker gestoppt (Symbolfoto) © Polizei

Samstag, 13. Juni, gegen 22.30 Uhr: Beamte fahren in einem zivilen Auto auf der A9 in Fahrtrichtung Graz, als sie auf Höhe von Kammern von einem Fahrzeug "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" überholt werden - was noch leicht untertrieben ist: Denn die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und führten Messungen durch. Dabei "wurden Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 227 km/h dokumentiert", heißt es seitens der Exekutive am Sonntag.