Am Sonntag hat die Polizei in der Steiermark zwei betrunkene Raser angehalten. Beide Lenker hatten sehr kuriose Ausreden parat und sie wurden von ein und derselben Zivilstreife angehalten.

Einer der beiden Alkoraser war mit 212 km/h unterwegs © KK

Eine Zivilstreife hat am Sonntag in der Steiermark zwei betrunkene Autoraser gestoppt. Beiden Männern (52 bzw. 61) wurde der Führerschein entzogen. Der 52-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz fuhr mit 181 km/h in einer 70er-Zone in Wagna unterwegs und fiel der Zivilstreife auf. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf: Auf der B67 wurden bei einer 100 km/h-Beschränkung 194 km/h gemessen und bei einer 70 km/h-Beschränkung 181 km/h. Am Parkplatz Obervogau konnte er angehalten werden und rechtfertigte sich, dass man mit einem Audi R8 mit 610 PS verleitet werde, so schnell zu fahren. Der Mann hatte 2,52 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen.