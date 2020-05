Gleich zwei kuriose Einsätze an einem Tag in Graz: Feuerwehr wurde per Mail und per WhatsApp alarmiert.

"Hallo, ich brauche Hilfe. Ich sitze fest, bei einer Baustelle am Kran" © APA, Fotolia

Immer wieder erleben die Feuerwehrkräfte in Graz kuriose Einsätze - vom Auto, das mitten auf einer Stiege "parkt", bis zum Igel, der bei einem Gittertor eingeklemmt wurde und befreit werden konnte. In der Regel aber sind derartige Ensätze über die Monate hinweg gut verteilt. Wie nun aber bekannt wurde, ereigneten sich kürzlich in Graz gleich zwei solcher Einsätze an einem Tag: Zwei Männer riefen unabhängig voneinander in dramatischen Situationen um Hilfe - allerdings per E-Mail sowie per WhatsApp!