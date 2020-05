Von den Vorbereitungen der Wirte vor der Lokal-Öffnung, Ideen für die Nachtgastronomie und einem Live-Konzert im Stream: Ihr morgendliches Graz-Infopaket für den 14. Mai. Guten Start in den Tag!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem Gastgartensitzen am Freitag könnte das Wetter einen Strich durch die Reservierung machen © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Am Donnerstag geht das unbeständige Wetter weiter. Vom Mur- und Mürztal südwärts zeigt sich häufiger die Sonne. Bald werden die Wolken aber auch hier mehr und dann kann es über die ganze Steiermark verteilt ein paar Regenschauer geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um 20 Grad. Der Wind frischt teils lebhaft aus Nord bis Ost auf.

Am Freitag wird sich das Wetter in der gesamten Steiermark erneut unbeständig präsentieren. Es gibt einen Mix aus Wolken, etwas Sonne und Regenschauern. Trockene und sonnigere Phasen könnte es über Mittag geben. Die Temperaturen gehen mit Nordwestwind zurück. Höchsttemperaturen nur mehr bei 15 Grad.